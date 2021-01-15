Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım konusu, oyuncuları kimler? Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?
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Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım konusu, oyuncuları kimler? Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

15.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:19
Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım konusu, oyuncuları kimler? Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

7. bölümü ile ekranlara gelen Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım konusu, oyuncuları kimler? Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım konusu, oyuncuları kimler? Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

SOL YANIM DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sol Yanım dizisinin 8. bölümü 21 Ocak Perşembe günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Her hafta Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin yayın saati ise 20:00 olarak duyuruldu.

SOL YANIM KONUSU, OYUNCULARI KİMLER?

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey ve Cemre Baysel'in kadrosunu paylaştığı Sol Yanım dizisinin ilk bölümü geçen hafta yayınlandı. Diziyi seven ve merak eden izleyiciler bu hafta ne zaman, kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı.

SOL YANIM DİZİSİ BİTİYOR MU?

Büyük umutlar ile başlayan Sol Yanım dizisi, istenen başarıyı elde edemedi. Survivor, Bir Zamanlar Çukurova gibi güçlü rakiplerin yer alması final haberini güçlendirdi.

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