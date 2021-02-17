Sol Yanım dizisi bitecek mi, başka kanalda mı yayınlanacak? Yeni bölümleri olacak mı? Sol Yanım neden final yapıyor?

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, 12. bölümle final yapacak. Peki Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Dizi final bölümü ne zaman olacak? Sol Yanım bitecek mi? Devam edecek mi?

Star TV'nin beğenilen dizilerinden olan Sol Yanım final mi yapacak merak ediliyor. Vatandaşlar Sol Yanım bitiyor mu, neden final yapıyor, devam edecek mi gibi soruları cevaplarını merak etti. Peki, Sol Yanım final mi olacak, neden final yapıyor? Sol Yanım bitti mi, neden bitti? Sol Yanım bitiyor mu? Cevaplar haberimizde.

SOL YANIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, bugün yayınlanan 12. bölümüyle final yapacak.

SOL YANIM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

BKM tarafından güçlü kadro ile Star TV için çekilen yapım, ekranlara erken veda edecek. Başrollerinde Tolga Mendi, Özge Yağız, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting hedeflerini karşılayamayarak 12. bölümde final yapacak.

SOL YANIM DİZİSİ BAŞKA KANALDA MI YAYINLANACAK?

Sol Yanım dizisi Star TV'de yayınlanmaktadır ve 12. bölüm final bölümü olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen zamanlarda yeni bölümleri farklı bir kanalda olacak mı henüz bilinmiyor. Bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat büyük bir ihtimalle dizi final yaptığı için başka bir kanala geçiş olacağı düşünülmemektedir.

SOL YANIM FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ BÖLÜM?

Sol Yanım dizisinin bugün yayınlanacak olan 12. bölümü final bölümü olacaktır.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NE?

Genç ve güçlü bir kadroya sahip olan Sol Yanım, birbirine iki aşık Serra ve Selim'in etrafında gelişen olaylar silsilesini konu alıyor. Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkan dizide, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer alıyor.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep