Sol Yanım dizisi 'Ali' kimdir? Oktay Çubuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Ali karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Ali kimdir, gerçek adı nedir? Oktay Çubuk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Ali karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Ali (Oktay Çubuk) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...