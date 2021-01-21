Sol Yanım dizisi 'Ali' kimdir? Oktay Çubuk kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Ali karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Ali kimdir, gerçek adı nedir? Oktay Çubuk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Ali karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Ali (Oktay Çubuk) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Ali kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali (Oktay Çubuk) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM ALİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Ali karakterini "Oktay Çubuk" canlandırmaktadır.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Oktay Çubuk, şimdilerde Sol Yanım dizisinde Ali karakterini canlandırmaktadır. Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur. Genç oyuncu Instagram adresinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2020 : Sol Yanım (Ali) (TV Dizisi)
2019 : Aşk Ağlatır (Fırat) (TV Dizisi)
2017 : Cennetin Gözyaşları (Ömer) (TV Dizisi)