Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak'ı canlandıran Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri
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Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak'ı canlandıran Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri

26.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:38
Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak'ı canlandıran Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak karakterini kim canlandırıyor? Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri nelerdir?

Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM BURAK KİMDİR?

Özge Yağız'ın canlandırdığı Serra'yı ilk görüşte gözüne kestiren Burak, kampüste ve arkadaşları arasında çapkınlığı ve eğlenceye olan tutkusu ile tanınıyor. Genç oyuncu Emre Bey, kampüsün trend belirleyen isimlerinden biri olan Burak karakterinde stiliyle de çok konuşulacak.

Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak'ı canlandıran Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

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Sol Yanım Burak kimdir? Sol Yanım Burak'ı canlandıran Emre Bey kimdir, kaç yaşında? Emre Bey dizileri filmleri

EMRE BEY DİZİLERİ

2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)

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