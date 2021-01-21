Sol Yanım 'Burak' kimdir? Emre Bey kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Burak karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Burak kimdir, gerçek adı nedir? Emre Bey kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Burak karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Burak (Emre Bey) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Burak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burak (Emre Bey) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM BURAK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Burak karakterini "Emre Bey" canlandırmaktadır.
EMRE BEY KİMDİR?
Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Craft Oyunculuk Atölyesi'nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi almıştır. 2015 yılında yayınlanan Aşk Zamanı adlı dizide canlandırdığı Can karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2018 : Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)
2017 : Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)
2015 : Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)