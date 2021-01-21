Sol Yanım 'Burak' kimdir? Emre Bey kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Burak karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Burak kimdir, gerçek adı nedir? Emre Bey kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Burak karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Burak (Emre Bey) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...