Sol Yanım 'Biricik' kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!

Sol Yanım dizisinde Biricik karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Biricik kimdir, gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Biricik karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Biricik (Cemre Baysel) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...