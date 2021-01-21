Sol Yanım 'Biricik' kimdir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi!
Sol Yanım dizisinde Biricik karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım Biricik kimdir, gerçek adı nedir? Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Sol Yanım Biricik karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Biricik (Cemre Baysel) hangi dizilerde rol aldı, hayatı ve biyografisi haberimizde...
Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Sol Yanım dizisinin karakterleri merak ediliyor. Sol Yanım oyuncularından birisi olan Biricik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Biricik (Cemre Baysel) kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
SOL YANIM BİRİCİK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sol Yanım dizisinde Biricik karakterini "Cemre Baysel" canlandırmaktadır.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Dizi film oyuncusu olan Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında, İzmir'de doğdu. Baysel, Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde Gonca rolüyle başlayan Cemre Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol aldı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2020- Sol Yanım (Biricik) (TV Dizisi)
2018 : Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)
2017 : Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)
2017 : İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)
2014 : Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)