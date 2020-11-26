Sol Yanım Ali kimdir? Sol Yanım Ali'yi oynayan Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oktay Çubuk dizileri, filmleri
İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Ali kimdir? Sol Yanım Ali karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Ali'yi oynayan Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oktay Çubuk dizileri nelerdir?
Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım'ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.
SOL YANIM ALİ KİMDİR?
26 Kasım 2020 tarihi itibariyle ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde Ali karakterini Oktay Çubuk canlandırmaktadır.
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.
Genç oyuncu Instagram adresinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.
OKTAY ÇUBUK DİZİLERİ
2020 - Sol Yanım (Ali) (TV Dizisi)
2019 – Aşk Ağlatır (Fırat) (TV Dizisi)
2017 – Cennetin Gözyaşları (Ömer) (TV Dizisi)