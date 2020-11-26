Sol Yanım Ali kimdir? Sol Yanım Ali'yi oynayan Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oktay Çubuk dizileri, filmleri

İlk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen Sol Yanım dizisi karakterleriyle de çok merak edildi. Peki Sol Yanım dizisi oyuncuları kimler? Sol Yanım oyuncuları karakterleri kimler? Sol Yanım Ali kimdir? Sol Yanım Ali karakterini kim canlandırıyor? Sol Yanım Ali'yi oynayan Oktay Çubuk kimdir, kaç yaşında? Oktay Çubuk dizileri nelerdir?