Sol Yanım 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Sol Yanım 9. bölüm fragmanı!

Sol Yanım dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı için 3 görüntüler yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Sol Yanım 9. bölümünde beklenmedik olaylar yaşanıyor. Aşk, intikam, dram yüklü senaryosu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Sol Yanım dizisi yeni bölümleriyle kendi günü ve saatinde Star'da. Sol Yanım 9. bölüm

Sol Yanım 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Türk televizyon izleyicisinin gözdesi olan, her hafta Çarşamba akşamları reyting rekoru kıran Sol Yanım dizisinde usta oyuncu kadrosuyla olduğu kadar müthiş performanslar sergileyen genç yetenekleriyle de dikkat çekiyor. İşte Sol Yanım 9. yeni bölüm 3. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SOL YANIM 9. BÖLÜM 3. FRAGMANI

SOL YANIM 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.

SOL YANIM DİZİ KONUSU

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak....

Yapım: BKM

Yönetmen: Barış Yöş

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı

Genel Koordinatör: Berk Akman

Uygulayıcı Yapımcı: İlkim Dağlı

Müzik: Alp Yenier

Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı

Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna

OYUNCULAR

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker