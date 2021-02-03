Sol Yanım 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. bölüm canlı izle! Sol Yanım konusu ne, oyuncuları kimler?

Star TV'nin beğeniyle izlenilen dizilerinden birisi Sol Yanım dizisidir. Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım yeni fragman çıktı mı?

Sol Yanım 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Sol Yanım 10. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sol Yanım 10. bölüm full izle

SOL YANIM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım dizisi bugün 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Bugünkü bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

SOL YANIM 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE...

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep