Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı
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Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu

23.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:40
Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı

'nde başkanlık yarışı devam ederken, 'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.


3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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