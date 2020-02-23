Sol eğilimli Demokrat aday Sanders Nevada ön seçimlerini açık arayla kazandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu
23.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:40
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı devam ederken, Nevada'da Demokratların ön seçiminde Vermont Senatörü Bernie Sanders rakiplerine fark atarak birinci oldu.
3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde 3. sırada yer alan Nevada'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışta sürpriz olmadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com