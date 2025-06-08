ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Sokurdanmak" halk arasında hangi anlamda kullanılan bir ifadedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"SOKURDANMAK" HALK ARASINDA HANGİ ANLAMDA KULLANILAN BİR İFADEDİR?

A: Yaklaşmak, sokulmak

B: Batırmak, tıkıştırmak

C: Çekmek, soğurmak

D: Söylenmek, homurdanmak

Cevap: D