Sokrat St Deniz Tekin - Özür Dilerim sözleri

Rap dünyasının sevilen isimlerden olan Sokrat ST, yeni parçasını Deniz Tekin ile yaptığı şarkıyla kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Deniz Tekin, rap dünyasında yaptığı şarkılara da bir yenisini bu şekilde ekledi. Sesiyle oldukça beğenilen Deniz Tekin ile başarılı rapçi Sokrat ST'nin buluştuğu Özür Dilerim adlı parçasının sözlerini derledik.

Sesiyle çok fazla beğeni toplayan Deniz Tekin, Sokrat ST'ye yeni parçasında eşlik ederek başarılı bir işe daha imza attı. İşte Sokrat St Deniz Tekin - Özür Dilerim sözleri...

SOKRAT ST DENİZ TEKİN ÖZÜR DİLERİM SÖZLERİ

[Giriş: Deniz Tekin]

Gün doğar yine..

Kalmadı hiç heves..

Kalmadı yaşama sebep..

Ukde içimde..

Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya..

[Verse: Sokrat St]

Özür dilerim yalan söyledim

Halbuki ailemden böyle görmedim ben

Bi' zamanlar iyi biriydim

İyilik damla damla düştü gözlerimden

Kırıldıkça kırdım, e insan kırıcı

Her şey benim ben olmam sonucu ya

Artık vicdan kılıcım, özür dilerim

Daha bugün büyüdüm, eskisi gibi değilim

İnsan böyledir; yalan söyler, yalana söylenir

Şimdi pencerede gözüm

Saat bilmem kaç hava kızıl

Gözlerim kırmızı

Hiç olmadığım kadar yalnızım

[Nakarat: Deniz Tekin]

Gün doğar yine

Ama serde kalmadı hiç heves

Kalmadı yaşama sebep

Bin bir özürl? yine yetmez

Ell?rimde kalan bu boşlukla örülü hayal

Ukde içimde bi' güne sığmaz

Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya

Zehirlediysem özür dilerim, özür dilerim..

[Verse 2: Sokrat St]

Özür dilerim

Ense kökümden kaburgalarıma uzanan ağrılara rağmen..

Bıçak sırtı hatıralar yollar, şarkılar, peronlar

Senden özür dilerim paranoyalar, yalanlar

Bi' ışığa aldanıp da karanlığa varmak

Doğru yolun sonunda bi yalancıya varmak bu

Hep şikayet ettiğim insana dönüşüyorum bazen

Harfi harfine doğru olmadım ben hiç zaten de

Nasıl bi mesafe açtıysam kendime

En başa dönüyorum hesap et

Senin canın sağolsun ama artık gül lütfen

Atamıyorum bu vicdan azabını üstümden

Kimseye acımıyorum da, biraz içime döneyim derken

Bambaşka bi insana dönüştüm ben

[Nakarat: Deniz Tekin]

Gün doğar yine

Ama serde kalmadı hiç heves

Kalmadı yaşama sebep

Bin bir özürle yine yetmez

Ellerimde kalan bu boşlukla örülü hayal

Ukde içimde bi' güne sığmaz

Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya

Zehirlediysem özür dilerim, özür dilerim.