Sokrat St Deniz Tekin - Özür Dilerim sözleri
Rap dünyasının sevilen isimlerden olan Sokrat ST, yeni parçasını Deniz Tekin ile yaptığı şarkıyla kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Deniz Tekin, rap dünyasında yaptığı şarkılara da bir yenisini bu şekilde ekledi. Sesiyle oldukça beğenilen Deniz Tekin ile başarılı rapçi Sokrat ST'nin buluştuğu Özür Dilerim adlı parçasının sözlerini derledik.
Sesiyle çok fazla beğeni toplayan Deniz Tekin, Sokrat ST'ye yeni parçasında eşlik ederek başarılı bir işe daha imza attı. İşte Sokrat St Deniz Tekin - Özür Dilerim sözleri...
SOKRAT ST DENİZ TEKİN ÖZÜR DİLERİM SÖZLERİ
[Giriş: Deniz Tekin]
Gün doğar yine..
Kalmadı hiç heves..
Kalmadı yaşama sebep..
Ukde içimde..
Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya..
[Verse: Sokrat St]
Özür dilerim yalan söyledim
Halbuki ailemden böyle görmedim ben
Bi' zamanlar iyi biriydim
İyilik damla damla düştü gözlerimden
Kırıldıkça kırdım, e insan kırıcı
Her şey benim ben olmam sonucu ya
Artık vicdan kılıcım, özür dilerim
Daha bugün büyüdüm, eskisi gibi değilim
İnsan böyledir; yalan söyler, yalana söylenir
Şimdi pencerede gözüm
Saat bilmem kaç hava kızıl
Gözlerim kırmızı
Hiç olmadığım kadar yalnızım
[Nakarat: Deniz Tekin]
Gün doğar yine
Ama serde kalmadı hiç heves
Kalmadı yaşama sebep
Bin bir özürl? yine yetmez
Ell?rimde kalan bu boşlukla örülü hayal
Ukde içimde bi' güne sığmaz
Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya
Zehirlediysem özür dilerim, özür dilerim..
[Verse 2: Sokrat St]
Özür dilerim
Ense kökümden kaburgalarıma uzanan ağrılara rağmen..
Bıçak sırtı hatıralar yollar, şarkılar, peronlar
Senden özür dilerim paranoyalar, yalanlar
Bi' ışığa aldanıp da karanlığa varmak
Doğru yolun sonunda bi yalancıya varmak bu
Hep şikayet ettiğim insana dönüşüyorum bazen
Harfi harfine doğru olmadım ben hiç zaten de
Nasıl bi mesafe açtıysam kendime
En başa dönüyorum hesap et
Senin canın sağolsun ama artık gül lütfen
Atamıyorum bu vicdan azabını üstümden
Kimseye acımıyorum da, biraz içime döneyim derken
Bambaşka bi insana dönüştüm ben
[Nakarat: Deniz Tekin]
Gün doğar yine
Ama serde kalmadı hiç heves
Kalmadı yaşama sebep
Bin bir özürle yine yetmez
Ellerimde kalan bu boşlukla örülü hayal
Ukde içimde bi' güne sığmaz
Anlatamam dilim dönmez derdimi kusmaya
Zehirlediysem özür dilerim, özür dilerim.
- Söz&Müzik: Sokrat St, Deniz Tekin
- Produced by Azel Bert
- Mix&Mastering: Kadim Tekin
- Director: Recep Emin Özaydın
- 2. Unit Dop: Mert Çoşar
- Cover Artwork: Ozartedit