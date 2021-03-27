Sökeli üreticilere yönelik baraj gezisi düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesindeki üreticilere yönelik, kuraklığa dikkati çekmek için Kemer ve Çine barajlarına gezi düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki üreticilere yönelik, kuraklığa dikkati çekmek için Kemer ve Çine barajlarına gezi düzenlendi.

Söke Ziraat Odası tarafından düzenlenen organizasyonda Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Oda Başkanı Mustafa Tanyeri, Kemer ve Çine barajlarına gezinin temel amacının su konusunda üreticileri bilgilendirmek olduğunu kaydetti.

Söke'de kuraklık endişesi yaşadıklarına işaret eden Tanyeri, "Durum gerçekten sıkıntılı. 2007'de bir kuraklık yaşadık. Kuraklığın etkisini yıllarca çektik. Barajlarda yeterli miktarda su yok. Bu amaç Aydın'da kısıtlı sulama programı uygulanıyor. Bundan sonraki süreçte barajlardaki su durumunu sürekli izleyeceğiz ve üreticiyi bilgilendireceğiz." dedi.

Tanyeri, barajlardaki suyun yetersiz olduğuna işaret ederek, umutlarını nisan yağmurlarına bağladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez