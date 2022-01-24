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Söke'de Uğur Mumcu anıldı

Söke'de Uğur Mumcu anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 29'ncu ölüm yıldönümünde Söke'de bazı dernek ve kuruluşlar tarafından anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 29'ncu ölüm yıldönümünde Söke'de bazı dernek ve kuruluşlar tarafından anıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine Söke Belediye Başkan vekili Mehmet Mert, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan anma törenin ardından yapılan basın açıklamasında, "Bundan 29 yıl önce hunharca katledildi, Uğur Mumcu. Onu katledenler, bedenine kast etmenin ötesine geçemediler, geçemeyecekler. Uğur Mumcu'nun düşünceleri, uyarıları tüm Atatürkçü, devrimci, ilerici ve aydınların belleğinde dipdiri durmaktadır" denildi.

Yapılan açıklamanın ardından Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakıldı. - AYDIN

Söke'de Uğur Mumcu anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hizb-i İslami Partisi, Uğur Mumcu, Politika, Haber

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