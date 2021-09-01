Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri kendi tarlasında yapılan hasardın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde bir ilkin yaşandığını söyledi.

Tanyeri, "Bu sene anlaşmalı olarak 3 tedarik alanımızda Virginia tütünü ektik. Şu anda 3. hasadını yapıyoruz. 10 gün sonra bir hasat daha yapacağız. 3 dönümlük bir arazimize ektik. Söke ovasında inşallah alternatif bir ürün olarak değer kazanacak, önümüzdeki sezon da diğer üreticilerimiz ekecekler" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez