Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı

Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri kendi tarlasında yapılan hasardın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde bir ilkin yaşandığını söyledi.

Tanyeri, "Bu sene anlaşmalı olarak 3 tedarik alanımızda Virginia tütünü ektik. Şu anda 3. hasadını yapıyoruz. 10 gün sonra bir hasat daha yapacağız. 3 dönümlük bir arazimize ektik. Söke ovasında inşallah alternatif bir ürün olarak değer kazanacak, önümüzdeki sezon da diğer üreticilerimiz ekecekler" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Ali Koç Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 18:53:20. #1.16#

title