Söke'de amatör spor kulübüne malzeme desteği

AK Parti Aydın milletvekili Metin Yavuz, Söke Sazlı Gençlik Spor Kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Malzemelerin kulübe teslim töreninde konuşan Söke Sazlı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Enver Sürer, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni kurulan kulübe gerekli malzemelerin temin noktasında milletvekili Metin Yavuz'dan talepte bulunduklarını belirterek bugün malzemelerin kulübe gönderildiğini ifade etti.

Sürer, "Sayın milletvekilimiz ile daha evvel bir araya geldiğimizde bazı ihtiyaçlarımız olduğunu, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yaptırmak adına bu kulübü kurduğumuzu ifade etmiştim. Kendisi de eksik olan malzemeler konusunda bizlere yardımcı oldu. Bu gençlerimize para versek bu kadar mutlu olmazlardı. Sayın vekilime sizlerin huzurunda da bir kez daha teşekkür ediyorum. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'in de bir an evvel Sazlı stadının bakımını yapması için gerekli çalışmaları başlatmasını diliyorum. Bu gençlerimize sahip çıkmamız gerek." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise ellerinden geldiği kadar herkesin sorunlarına ortak olmaya ve bu sorunları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte yine üzerimize düşen bir konu olursa her zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Kulüp başkanımızın stat ile ilgili bazı istekleri var. Bu konuda da Hükümet olarak yapılması gereken bir konu var ise çözmeye çalışırız. Burası Söke Belediyesine ait bir saha ve bakımı konusunda Söke Belediye Başkanı Sayın Levent Tuncel gerekli çalışmaları yapacaktır. Kendisi göreve yeni geldi bazı sıkıntıları henüz bilmiyor olabilir. Eğer ki belediye olarak bu sorunu çözemeyecek olurlarsa sahayı 10 yıllığına İl Spor Müdürlüğüne devretmesi halinde biz gerekli çalışmaları yaparız." dedi.

Kaynak: AA