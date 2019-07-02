Söke Belediyesi, Bağarası Kemalpaşa Parkı'nı ayağa kaldırıyor

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesinde bulunan Kemalpaşa Parkı, Söke Belediyesi ekiplerince ayağa kaldırılıyor.

Bağarası Mahallesi sakinlerinin içerisinde bulunan kafeteryanın da çalışmaya başlamasını istediği parkla ilgili, vatandaşların taleplerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel duyarsız kalmadı. Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri ekiplerine talimat veren Başkan Tuncel, Kemalpaşa Parkı'nın ayağa kaldırılmasını istedi. Park alanında yoğun çalışmalarına başlayan ekipler, parkta değişim oluşturdu. Aydınlatmanın güçlendirildiği parkın içerisinde yer alan kafeteryanın da bir hafta içinde faaliyete geçeceği belirtildi.

Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek; "Kemalpaşa Parkı atıl duruma düşmesinden sonra istenmeyen durumların yaşandığı bir yer haline gelmişti. İçindeki kafeteryası 20 yıldır çalışmıyor. Talebimizi Başkanımız Levent Tuncel'e ilettik. Sağ olsun çalışmalar başladı. Kısa zamanda bakımlı hali ve kafeteryası ile halkımızın kullanımına kazandıracağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Söke Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA