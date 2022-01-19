Sokaktaki MOBESE kameralarına takıldılar! Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket hayran bıraktı

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Kar üzerinde yürüyen çiftlerin yer aldığı görüntülerde, ikiliden birinin kar üzerine uzanması, diğerinin de ona eşlik etmesi çok beğenildi.

Sokaktaki MOBESE kameraları tarafından kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada çok konuşuldu. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan görüntülerde, kar üzerinde yürüyen iki çift yer alıyor.

BİR ANDA KENDİSİNİ YERE BIRAKTI

Çiftlerden biri, yürüdükleri sırada kendisini aniden yere bırakıyor. Yanına baktığında sevgilisini göremeyen adam ise geri dönerek sevgilisine eşlik ediyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Kısa süre içerisinde binlerce izlenme alan videoya, binlerce yorum da geldi. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin yaptığı hareketi beğendiklerini ifade eden çok sayıda tweet attı.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

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