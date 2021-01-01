Sokakta yılbaşı kutlayan gençler polisi görünce kaçtı

ANTALYA'da sokakta toplanan bir grup genç, yeni yılı karşılıklı göbek atarak karşıladı. Sokak kısıtlamasına rağmen eğlenen gençler, sivil bir polis aracının sokağa girmesiyle sağa sola kaçıştı. Kentte saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişekler patlatıldı, balkonlarda meşaleler yakıldı. O anlar cep telefonları ile görüntülendi.

Antalyalılar, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokak kısıtlaması nedeniyle yeni yılı evlerinde karşıladı. Şehrin birçok yerinde saatler gece yarısını gösterdiği anda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kimileri ise balkonlarında meşale yaktı. Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'nde sokakta buluşan gençler, araçlarından açtıkları müzik eşliğinde yol ortasında göbek attı. Gençlerin kısıtlama ihlalini, polis yarım bıraktı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubesine bağlı bölgede devriye gezen bir polis ekibi, aracın sirenlerini açarak sokağa girince gençler sağa sola kaçıştı. Gençlerin bu anları cep telefonu kayıtlarına da anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK