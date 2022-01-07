Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı
Popüler canlı yayın platformu olan Twitch'te, Almanya sokaklarında yayın yapan quitelola kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Lola, canlı yayın sırasında sokakta karşılaştığı bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştı.
Twitch yayıncısı Quitelola, canlı yayın sırasında Almanya sokaklarında geziyordu, ancak yayını sırasında yanına yaklaşan bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştıktan sonra yabancıyı iterek uzaklaşan yayıncı, gözyaşlarına hakim olamadı.
CANLI YAYINDA ZORLA ÖPÜLMEYE ÇALIŞTI
Lola'nın Almanya'nın Düsseldorf kentinde 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bir Twitch yayınında, sokakta gezerken kameraya merhaba demek için yanına yaklaşan bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştı. Yaşadığı kısa süreli şoktan sonra adamı itip hakaret etti ve "Bana dokunma" diyerek yabancıya bağırdı.
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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Olayın şokunu atlıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan yayıncı: "Neden hep ben olmak zorundayım. Sırf kadın olduğum için etrafta garip tipler varken başka bir yere gitmek zorundayım. Bu saçmalıktan bıktım, bazı aptal adamların yayınımı mahvetmesinden bıktım." sözlerine yer verdikten sonra canlı yayınını sonlandırdı.
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