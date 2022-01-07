Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı

Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Popüler canlı yayın platformu olan Twitch'te, Almanya sokaklarında yayın yapan quitelola kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Lola, canlı yayın sırasında sokakta karşılaştığı bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştı.

Twitch yayıncısı Quitelola, canlı yayın sırasında Almanya sokaklarında geziyordu, ancak yayını sırasında yanına yaklaşan bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştıktan sonra yabancıyı iterek uzaklaşan yayıncı, gözyaşlarına hakim olamadı.

CANLI YAYINDA ZORLA ÖPÜLMEYE ÇALIŞTI

Lola'nın Almanya'nın Düsseldorf kentinde 6 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bir Twitch yayınında, sokakta gezerken kameraya merhaba demek için yanına yaklaşan bir yabancı tarafından zorla öpülmeye çalıştı. Yaşadığı kısa süreli şoktan sonra adamı itip hakaret etti ve "Bana dokunma" diyerek yabancıya bağırdı.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayın şokunu atlıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan yayıncı: "Neden hep ben olmak zorundayım. Sırf kadın olduğum için etrafta garip tipler varken başka bir yere gitmek zorundayım. Bu saçmalıktan bıktım, bazı aptal adamların yayınımı mahvetmesinden bıktım." sözlerine yer verdikten sonra canlı yayınını sonlandırdı.

Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı

Sokakta Twitch yayını yapan kadın canlı yayında tacize uğradı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Twitch'teki kara para aklama skandalını Meclis'e taşıyan CHP'li Gürsel Tekin, bir de çağrıda bulundu

Twitch'teki kara para aklama skandalını Meclis'e taşıyan CHP'li Gürsel Tekin, bir de çağrıda bulundu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title