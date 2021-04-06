Sokakta saldırıya uğrayan Ersin'in başına bıçak saplandı

SAMSUN'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.'nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı.

SAMSUN'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ersin A.'nın (17) başına, fırlatılan bıçak saplandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Bu sırada fırlatılan ekmek bıçağı, Ersin A.'nın başına saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Ersin A.'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL