Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkışan kadına para cezası
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Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkışan kadına para cezası

16.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:51

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıkan genç kadının kimliği belirlendi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıkan genç kadının kimliği belirlendi. Polisin incelemesi sonrası S.K. olduğu tespit edilen kadın gözaltına alınıp, 947 lira para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı.

Gazipaşa ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlarken görüldü. Zaman zaman hayvanın kafasını da ısırmaya çalışan kadının neden böyle bir şey yaptığı belirlenemedi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayılınca hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise kadının hayvanı sevmeye çalıştığını iddia etti.Olayın ardından harekete geçen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu görüntülerinin yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yaptığı çalışma sonucu genç kadının S.K. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan S.K.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı.


Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkışan kadına para cezası
Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkışan kadına para cezası
Sokakta hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkışan kadına para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

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