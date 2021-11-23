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Sokak üzerinde park halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak üzerinde park halindeki araç alev topuna döndü

Antalya'da sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç çıkan yangının ardından adeta alev topuna döndü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da sokak üzerinde park halinde bulunan bir araç çıkan yangının ardından adeta alev topuna döndü.

Olay, Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4601 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığı araç, motor bölümünde başlayan yangın ile alevlere teslim oldu. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış nedeni hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Sokak üzerinde park halindeki araç alev topuna döndü

Sokak üzerinde park halindeki araç alev topuna döndü

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