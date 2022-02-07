"Sokak Sağlıklaştırma" Projesi Bilgilendirmeleri Başladı

KIRIKKALE (Bültenler) - Kırıkklae'nin kalbi niteliğinde olan Zafer Caddesinde "Sokak Sağlıklaştırması" Projesi hayata geçiyor.

KENT KİMLİĞİNE KAVUŞACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kırıkkale belediyesinin iş birliği ile düzenlediği "Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında bilgilendirme çalışmalarına başlandı. Cumhuriyet Meydanına Bakan binalar, Zafer Caddesinden – Belediye Caddesine kadar olan sokaktaki 80 binanın dış cephe iyileştirmesinin yapılacağı proje ile Zafer Caddesi kent kimliğine kavuşacak, projesi ile bölge güzel bir görünüme kavuşacak.

MÜLKİYET SAHİPLERİNİN RIZASI ALINIYOR

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapılan bilgilendirmeler için "Yaklaşık 80 bina üzerinde uygulanacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kırıkkale Belediyesi öncülüğünde, Belediyemizin de destekleri ile hayata geçirilecektir. Bu proje ile binaların dış cephesi ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri standart şekilde tek tip olacaktır. Çalışma mülkiyet sahiplerinin rızası alınmak suretiyle kısa sürede başlayarak yine kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Proje ile şehir merkezimiz modern ve daha güzel bir görünüm kazanacaktır." dedi.

ESNAFTAN DESTEK

Maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kırıkkale Belediyesince karşılanacak olan projeye yönelik yapılan bilgilendirmelere mülk sahipleri ve esnaf tam destek veriyor. Caddenin şehir için yeniden bir cazibe noktası haline geleceğini kirliliğin önüne geçileceğini belirten esnaflar uygulamadan dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür etti. Proje kapsamında binalardaki tabela kirliliği kaldırılarak tek tip tabelalar konacak, binalardan sarkan kablolar ile çanak antenler toplanarak tek bir noktaya alınacak, ayrıca görüntü kirliliğine neden olan kilimalarda tek bir yerde toplanarak üstleri kapanacak.

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