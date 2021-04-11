Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında

Antalya'da bir kişi sokak ortasında iki kişi tarafından tekme tokat ve sopayla darbedildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün, Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen bir kişi, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 kişiyle tartıştı.

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kavgaya dönüşen tartışmada karşı taraftaki bir kişi tekme tokat, bir diğeri de genci yere yatırıp sopayla defalarca darp etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, üçüncü kişinin ise tüm olan biteni izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı