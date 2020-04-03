Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Adana'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı

ADANA - Adana'da, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 986 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekte Abdülaziz T. ile Ali Şen A. doğru defalarca ateş açtı. Olayı gerçekleştiren şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Abdülaziz T. kafasından yaralanırken Ali Şen A.'in vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralılar yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanedeki tedavilerinin ardından Abdülaziz T. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, Ali Şen A. ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Başından yaralanan Abdülaziz T.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta bulunan boş kartuşlardan delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA