Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapis

09.10.2019 09:34

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç (24), son savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Ablama ve yeğenlerime zarar verir diye, evden uzaklaştırmak istedim. Amacım öldürmek değildi" dedi. Dalkılıç'a müebbet hapis veren mahkeme, cezayı iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak, 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde, geçtiğimiz ocak ayında meydana geldi. Ali Görçin, kayınbiraderi Bayram Can Dalkılıç tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Görçin, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Dalkılıç, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Dalkılıç hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖNCE MÜEBBET, SONRA TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Tutuklu sanık Bayram Can Dalkılıç, yargılandığı davanın karar duruşmasında verdiği son savunmasında ablası Gözde Görçin'in, eniştesine boşanma davası açtığını anlatarak, "Eniştem, ablama ve çocuklara devamlı eziyet ediyordu. Onlara hiç sahip çıkmadı. Bakmıyor, kollamıyordu. Ablam, eniştemin kendisini devamlı dövdüğünü söylüyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullandığını gördüm. Ablam, boşanma davası açınca yanıma geldi. Hasta olan yeğenime ve ablama ben bakmaya başladım. Olay gününde, evin kapısına geldi. Ablama ve bana küfürler ederek, bağırmaya başladı. Merdivenden yukarıya doğru çıktığını fark ettim. Ben de tüfeği alarak, yanına gittim. Niyetim öldürmek değildi. Yeniden ağır küfürler ederek, elini beline atmaya çalıştığı sırada üç adım geri gidince ateş ettim. Tüfeği nasıl ateşlediğimi bile bilmiyorum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, Dalkılıç'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından cezayı tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, 12 yıl 6 aya düşürdü.

Kaynak: DHA

- Bursa