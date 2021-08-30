Sokak ortasında darp edilen kadın yaralandı

Adıyaman'da, sokak ortasında darp edilen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sokak ortasında darp edilen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında 20 yaşlarındaki H.K., isimli kadın, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Ara sokak içerisinde tekme tokat dövülerek yaralanan kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O esnada saldırgan arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri H.K., için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı