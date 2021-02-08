Sokak ortasında çırılçıplak dolaştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi cadde ortasında çırılçıplak dolaştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, polise haber verilmesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.

Çaycuma Nihat Kantarcı Caddesi'nde ismi ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi çırılçıplak bir halde cadde üzerinden ilçe meydanına kadar yürüdü. Kısıtlamadan muaf olan bir balıkçı esnafı, işyerinin önünde duran adamı uzaklaştırdı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Elleriyle vücudunun belirli bölgelerini kapatarak ilerleyen adama çevredekiler tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı araca alarak bölgeden uzaklaştırdı. Caddede çırılçıplak gezen vatandaşın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı