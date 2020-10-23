Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim
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Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim

23.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:17

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu Sabah gazetesindeki köşesinde ismini açıklamak istemediği bir ilimizde genç kızların sokak ortasında bira içtiklerini belirterek "Sokaktan hayretler içinde geçtim. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar" dedi.

Koronavirüse yakalanan ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında ismini açıklamadığı ilimizde şahit olduğu olayı "Hayretler içerisinde kaldım" sözleriyle ifade etti.

"HAYRETLER İÇİNDE KALDIM"

"Gençleri kim zehirliyor?" başlıklı köşe yazısında gençleri çok sevdiğini ve onlara güvendiğini belirten Hatipoğlu, "Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim. Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile 'Hocamız geçiyor çocuklar' dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var. Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz" ifadelerini kullandı.

MESLEKTAŞLARINI UYARDI

Yazısının devamında meslektaşlarına uyarılarda bulunan Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Biz ilahiyatçıların problem, sorun pompalayan konumda olmamız mesleğimizi doğru icra etmemek anlamına gelir. Kafa karıştıran değil, iyi insan, temiz ve inançlı insan, ahlaklı ve adilane insan oluşturacak bir formda dini anlatmamız gerekir. İnsanları umutsuzluğa sürükleyen, inanç kodlarını yaralayan bir gayret bizi iki âlemde de perişan eder. Zira ahirette ve insanoğlunun vicdanında duruşumuz, yaptıklarımız sorgulanacak. En önemlisi ahirette niyetlerimiz de sorgulanacak."

Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim

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Haber Yorumları (12)
HAZAR: A R A P L A Ş M A Y A C A Ğ I Z
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ALİ KOÇ: Savunmuyorum yapılan olayı ama HOCAM açlıktan çaresizlikten intihar eden insanları''da görsene.
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SEDA TAN: kimin nasıl yaşadığı ne içtiği kimseyi ilgilendirmez devlet en fazla vergiyi içkiden alıyor hacının hocanın maaşını o kızlar ödüyor zehir zıkkım olsun o para sizlere
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