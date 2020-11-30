Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
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Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

30.11.2020 19:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:26

Son dakika haberler... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı Sokak ortasında bacağından vuruldu Adıyaman'da, bir kişinin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Sokak ortasında bacağından vuruldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir kişinin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı karşı tarafındaki kaldırımda yürüyen Hasan S., isimli kişinin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs belindeki tabancayı sokak ortasında ateşledi. Hasan S'yi bacağından vuran şahıs, daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda yaralanan Hasan S., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber... - Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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