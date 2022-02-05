Sokak köpekleri, yavru kediyi paramparça etti! Korkunç anlar kameralarda
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada paylaşılan bir video kan dondurdu. Çok sayıda sokak köpeğinin yavru kediye saldırdığı anlar, bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, onlarca sokak köpeği ve yavru bir kedi yer alıyor.
HEP BİRLİKTE SALDIRDILAR
Köpekler önce korkutmaya çalıştıkları kediyi daha sonra kaldırımın orta tarafına çekti. Yavru kedinin bu sırada kendini savunma çabası da boşa kaldı. Görüntülerin yayınlanmayan kısmında köpeklerin kediyi parçaladıkları belirtildi.