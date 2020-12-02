Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık

02.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:45

- Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık Bursa'da hem insanlık hem vicdansızlık kameralara yansıdı Bursa'da farklı bölgelerde kaydedilen iki görüntü hem insanlığın, hem de vicdansızlığın ölmediğini gösterdi.

- Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık

Bursa'da hem insanlık hem vicdansızlık kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da farklı bölgelerde kaydedilen iki görüntü hem insanlığın, hem de vicdansızlığın ölmediğini gösterdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

Bursa'nın Kestel ilçesinde vatandaşlar yağmurlu havada sokakta yatan köpeğin ıslanmaması için dükkanın tentesini açarken, diğer yandan İnegöl ilçesindeki kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak köpeğinin kulağına ve yüzüne tutkal sürdü.

Bursa'da dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterirken, Kestel ilçesindeki işyerinin önünde yağmur altında bir köpeğin yattığını gören esnaf harekete geçti. Bu kişi köpeğin yağmurda ıslanmaması üzerine dükkanın tentesini açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diğer olay ise İnegöl İlçesi Deydinler Köyünde meydana geldi. Yüzüne tutkal sürülerek ölüme terk edilen köpeğe köylüler sahip çıktı. Su ve yemek vererek köpeğe ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim ve Tedavi Merkezi'ni arayarak yaralı hayvanı yetkililere teslim etti.

Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık
Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

İlgili Haberler

Ağrı'nın bir yanı kar, bir yanı da sonbahar
Ağrı'nın bir yanı kar, bir yanı da sonbahar
KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
KASTAMONU - Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
Müdür Esen: 'İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir'
Müdür Esen: "İnsanlığın en masum yanını işleyen öğretmendir"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Garo Paylan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Enes Batur Bülent Ersoy Serdar Ortaç Eser Yenenler
Spor Caner Erkin Mbaye Diagne Stjepan Tomas Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bursa Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:45:04. #1.15#
title