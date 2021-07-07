Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
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Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit

Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

KONYA'da, sokak hayvanlarını besleyen hayvansevere, ayı mahallede oturan kişi, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit edip, elindeki sopayla da köpeklere saldırmaya çalıştı.

KONYA'da, sokak hayvanlarını besleyen hayvansevere, ayı mahallede oturan kişi, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit edip, elindeki sopayla da köpeklere saldırmaya çalıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Avukat Ayşegül Başkoçak, müvekkilini tehdit edip, hakarette bulunan kişi hakkında şikayetçi olduklarını ve kimlik tespit çalışmasının başladığını belirtti.

Olay, haziran ayında, merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan hayvanseverin yanına, iddiaya göre, sokakta köpeklere yemek verdiği sırada aynı mahalle oturan, tanımadığı kişi geldi. Elinde sopa olan kişi, hayvansevere hakaret edip, "Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim" diyerek tehdit ettikten sonra köpeklere saldırmak istedi; bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Şefkat-Der avukatı Ayşegül Başkoçak, tehdit edilen hayvansevere destek oldu. Başkoçak, şüpheli hakkında 'tehdit' ve 'hareket' ile 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5199 sayılı suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduklarını belirtti. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Başkoçak, "Erkek şahıs, elinde 'Türk Ceza Kanunu'na göre 'silah' olarak kabul edilebilecek büyük sopayla canlara şiddet uygularken ve orada besleme yapan gönüllümüze hakaret edip, 'Bir daha kemik verdiğini göreyim, yemin ederim seni döverim' gibi tehditler savuruyor. Şefkat-Der vekili olarak burada, bu şahısın hem sokak hayvanlarına vermiş olduğu zarar ve gönüllümüze yapmış olduğu tehditler ile saldırılardan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şu an mevcutta bulunan yasa teklifi de bulunmaktadır. Bu yasa teklifinin 6'ncı maddesinde aynen şunu söylemektedir; 'Gönüllülerin besleme yapma yerlerini belirleme yetkisi mahalle muhtarları ve belediyelere verilmiştir'. Hayvanseverler kapısının önündeki bir kediye bir lokma yemek veremeyecek. Bu yasa yürürlüğe girerse eğer suç duyurusunda bulunduğumuz şahıs otomatik olarak haklı duruma gelmiş olacak" diye konuştu. 

    


Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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