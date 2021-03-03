Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
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Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler

03.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:37
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayakları bağlandıktan sonra koyulduğu çuval dereye atılarak, öldürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayakları bağlandıktan sonra koyulduğu çuval dereye atılarak, öldürüldü.

Hacıevhat Mahallesi Boyacı Çeşme mevkisinde gezintiye çıkan Vural Balal, Volkan Akgül ve Tuğra Akpınar, dere içinde ağzı bağlı çuval olduğunu fark etti. Çuvaldan çıkan köpek kuyruğunu gören 3 genç, durumu Malkara Belediyesi veteriner ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, dere yatağından çıkarttıkları çuvalı açtıklarında ayakları bağlı ölü köpek ile karşılaştı. Ekipler, köpeği, gömdü.

'ALLAHTAN KORKUYORSANIZ HAYVANLARI RAHAT BIRAKIN'

Olay yerine gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Ümran Yoran, "Bu hayvanlardan ne istiyorsunuz? Size bu hayvanlar ne yapıyor? Bu hayvanları neden öldürüyorsunuz? Bırakın hayvanları serbest gezsinler. Onların da yaşam hakları var. Artık biz bunları hayvan hakları savunucuları, dernekler, federasyonlar olarak  anlatmaktan bıktık. Bazıları anlamak istemiyor. Bu  insanlar neden böyle yapıyor; çok üzüldüm. Ömrümü bunların yoluna harcadım. Harcamaya da devam edeceğim. Bunların peşini bırakmayacağız. Bu hayvan bacakları, bağlanarak atılmış. Bu kasti yapılan bir olaydır. Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Dün akşam yine bir ihbar üzerine bacaklarını kırdıkları 2 adet yavru köpek aldık. Hamile hayvanları, yavruları atıyorlar, tekmeliyorlar. Hayvanları çuvallara doldurup ağzını bağlayıp atıyorlar. Bunları lütfen yapmayın, çok günah. Eğer birazcık Allah sevgisi, Allah korkusu varsa bunların da bir can olduğunu düşünün. Hayvanları rahat bırakın" dedi.

'SİZLERİN HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK?'

Köpeği çuval içinde bulan gençlerden Vural Balal (15), arkadaşları ile ders çalışmaya gittiklerini belirterek, çuvalın içinde köpeği bulduklarını söyledi. Balal, "Bizler de duyarlı bir vatandaş olarak böyle olayları görmek istemiyoruz. Çok yazık, üzgünüz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Bizler bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu canım hayvanlardan ne istiyorsunuz da ayaklarını bağlayıp atıyorsunuz. İnsanda biraz vicdan olur. Sizlerde hiç mi  vicdan yok?" diye tepki gösterdi. 

Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler
Sokak köpeğini ayaklarını bağlayıp koydukları çuvalla dereye atarak, öldürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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