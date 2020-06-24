Sokak hayvanlarına çip takılacak
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Sokak hayvanlarına çip takılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarının istismara uğramalarının önüne geçilmesi için çip takılacağını bildirdi.

24.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:30

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sokak hayvanlarının istismara uğramalarının önüne geçilmesi için çip takılacağını bildirdi.

Vali Bilgin, Babaeski ilçesinde sokak köpeklerinin bakımlarının yapılması amacıyla valiliğin desteği ile kurulan özel bir veteriner kliğinde incelemelerde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilgin, her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu, sokak hayvanlarına yönelik olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda kısırlaştırma çalışmaları yapılacağını belirten Bilgin, "Vatandaşlarımız çocuğu sevdiği için hayvan alıyor, belirli bir süre sonra bıkıyor, sonra hayvanı ya kırsal alanda, ya da belediyenin sorumluluk alanında bir yere bırakıyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir hayvan on hayvan, on hayvan yüz hayvan oluyor. Sonra her tarafta sokak hayvanı görüyorsunuz. Sonra hayvan katliamlarıyla, hayvanların ısırdığı insanlarla karşılaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, sokak hayvanlarının çiple takip edilmesi için çalışma başlatıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özel bir klinik ile anlaşarak, onlar bütün bu taramalarını yapacaklar. Kısırlaştırmadan, tedavi sürecine kadar her aşamada birlikte iş birliği içinde olacağız. Her sokak hayvanına çip takılacak. Bu hayvanın hangi tarihte kısırlaştırıldığını, hangi bölgeden alındığını, bunun özelliklerine kadar her şeyi o çipte yazacağız. Herkes o hayvanı çipinden tanıyacak. Kısaca suistimallerin önüne geçmiş olacağız. Başta hayvanseverlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı projeye destek olmaya davet ediyorum.

Sokak hayvanlarına çip takılacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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