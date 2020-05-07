Sokak hayvanları yiyecek
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Sokak hayvanları yiyecek

Sokak hayvanları yiyecek
07.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:42

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını her gün hayırsever vatandaşların desteği ile besliyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını her gün hayırsever vatandaşların desteği ile besliyor.

Emet Belediyesi'nin her zaman destek verdiğini belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, "Emet ilçemizde sokak hayvanlarına karşı güzel bir duyarlılık oluşturmayı başardık. Tedavisi gereken sokak hayvanlarımızı belediyemiz ilçe veterinerlerimize ve Tavşanlı ilçemizdeki veterinerlerimize muayene ettiriyor. Durumu ağır olan sokak hayvanlarımız 3 yıldır çok iyi ilişkiler kurduğumuz SOHAYKO İstanbul derneği tarafından tedavi ettiriliyor. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 50 den fazla sokak hayvanımız bu dernek tarafından tedavi edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan her zaman destek verdi ve vermeye devam ediyor. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Ben sokak hayvanları için mücadeleme yılmadan devam edeceğim. Onların da en az insanlar kadar huzur içinde yaşama hakkı olduğunu hiç kimse unutmamalıdır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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