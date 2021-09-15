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Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hayvanseverler tarafından mahalleye bırakılan kedi ile köpek mamalarına ve su kaplarına önce tekme vurarak döktüğü ardından ise su ile temizlediği kişinin karşı komşusu olduğu iddia edildi.

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hayvanseverler tarafından mahalleye bırakılan kedi ile köpek mamalarına ve su kaplarına önce tekme vurarak döktüğü ardından ise su ile temizlediği kişinin karşı komşusu olduğu iddia edildi. Hayvansever üniversite öğrencisi tarafından kaydedilen görüntülerde komşunun çöp kenarına kaplarla bırakılan mama ve suyu tekmeleyerek döktüğü görüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, mahallede yaşayan hayvanseverler kedi ile köpeklere kaplara mama ve su bırakmaya başladı. Mahalleli belirli bir zaman sonra bırakılan mamaların ve suyun sürekli döküldüğünü fark etti. Durumundan şüphelenen hayvansever üniversite öğrencisi Bilge Sümeyye Demir, çöp kenarına bıraktığı mamayı ve suyu gözlemlemeye başladı. Köpek ve kedilerin mamayı yediği esnada tekme ile döken kişinin karşı komşusu Melih Ö. olduğunu fark etti. Olayı görüntüleyen hayvansever Demir ve annesi Deniz Sezer ile birlikte komşusunu uyardı. Uyarılara rağmen halen davranışlarını devam ettiği görüldü. Bu duruma sinirlenen hayvansever Bilge Sümeyye Demir, cep telefonu kamerasıyla olayı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bırakılan Melih Ö.'nün önce mama ve su kaplarını tekmeleyerek döktüğü ardından kendi yanında getirdiği su ile temizlediği kaydedildi.

Mahallede düzenli olarak kedilere baktıklarını belirten üniversite öğrencisi Bilge Sümeyye Demir, "Karşı komşumuz emek verdiğimiz düzenli olarak baktığımız kedilerin mamalarını su kaplarını atıyor. Emek veriyoruz ben öğrenciyim. Harçlığımdan arttırarak kedi maması alıyorum. Hepsi çöpe gidiyor. Karşı komşum hepsini atıyor. Bu durumdan şikayetçiyiz. Daha önce benzer durumlar yaşanıyor. İki senedir yaşanıyor kışın soğu suları alıp kedilerin üzerine atıyor böyle 3 tane kedimiz kaybettik. ve donarak öldüler" dedi.

Komşusunu uyardıklarını ve durumu anlamadığını belirten Demir, "Kedileri sevmiyormuş, belediyeler bakmıyormuş, kedilerin yaşaması normal değilmiş burada. Bundan sonra hayvanlarımıza başka yerde bakacağız. Çünkü yapabileceğimiz bir şey yok. Normalde oraya alıştılar keşke burada bakabilsek. Ama izin vermiyor kendisi" diye konuştu.

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı

Sokak hayvanları için konulan su ve mamaları döken komşusu çıktı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri
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