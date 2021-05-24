Sokağın simgesi "Beyaz Pamuk ve Leylek Baba" yavrularıyla görüntülendi
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Sokağın simgesi "Beyaz Pamuk ve Leylek Baba" yavrularıyla görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Sokağın simgesi "Beyaz Pamuk ve Leylek Baba" yavrularıyla görüntülendi Elazığ'da 30 yıldır aynı yere yuva yapan ve yöre sakinleri tarafından "Beyaz Pamuk ile Leylek Baba" isimleri verilen leylekler sokağın simgesi oldu.

Sokağın simgesi "Beyaz Pamuk ve Leylek Baba" yavrularıyla görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 30 yıldır aynı yere yuva yapan ve yöre sakinleri tarafından "Beyaz Pamuk ile Leylek Baba" isimleri verilen leylekler sokağın simgesi oldu.

Yurtbaşı Beldesi'nde bulunan Celal Sürgün Sokak'taki bir elektrik direğinde bulunan yuvaya 30 yıldır gelen leylekler sokağın simgesi haline geldi. Baharın habercisi olarak bilinen yöre sakinleri tarafından da "Beyaz Pamuk ile Leylek Baba" ismi verilen hayvanlar, bu yıl da gelerek yavrularını büyütmeye başladı. Leylek baba, dünyaya yeni gelen yavru leylekleriyle havadan görüntülendi. Özellikle sokak sakinlerine 2 ay komşuluk yapan leylekler, mahallede yaşayan birçok kişi tarafından da biliniyor.

Sokak sakinlerinden Ahmet Güneş, "Bu leylek ben kendimi bildim bileli var. Bir nevi nesilden nesile, seneden seneye buraya geliyorlar. Buraya gelip yumurtasını bırakıyorlar bir dişi bir erkek sırayla gelip gidiyorlar. Bir saat biri bir saat da birisi bekliyor. 40-50 gün içerisinde de göç vermeye başlıyorlar. Leylekler 30 yıldır buradalar. Ben okula gidiyordum o tarafta ki evleri yıkılınca bu tarafa geçtiler. Leylekleri her yıl görüyorum. Her sene gelmelerini bekliyoruz. Geçen sene 2 taneydi 3 tane yavruları olmuştu bir tanesi ölmüştü onlar gitti. Bu sene de yine iki tane geldi. Şuan da yine yavrulamışlar. Bir ay daha burada misafirlerimiz olduktan sonra gidecekler. Seneye Nisan 15 dedi mi yeniden geliyorlar. Leylekler şu an da buranın bir simgesi olmuş durumda. Leyleklerin birine 'Beyaz Pamuk' diğerine de 'Leylek Baba' diyorlar. Bizden öncekiler isimlerini öyle söyledikleri için öyle devam etti. Biz böyle gördük" dedi.

Sokağın simgesi 'Beyaz Pamuk ve Leylek Baba' yavrularıyla görüntülendi
Sokağın simgesi 'Beyaz Pamuk ve Leylek Baba' yavrularıyla görüntülendi
Sokağın simgesi 'Beyaz Pamuk ve Leylek Baba' yavrularıyla görüntülendi
Sokağın simgesi 'Beyaz Pamuk ve Leylek Baba' yavrularıyla görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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