Sokağı dolduran yağmur suyunu esnaf kovalarla boşalttı

Bayramyeri Sokak esnafı Devran İnci: "İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de gece başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırınca bazı sokaklar adeta göle döndü, esnaf işlerini bırakıp biriken suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı, dün geceden itibaren etkili olurken sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, bazı sokaklarda taşkınlığa sebep oldu. Tepebaşı ilçesinde bulunan Bayramyeri Sokak, adeta göle döndü. Bölge esnafı, sokaktaki suyu kendi imkanlarıyla boşalttı. Bir esnaf o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"Hiçbir önlem alınmıyor"

Bayramyeri Sokağa esnaf arkadaşını ziyarete gelen Hakan Yılmaz, hiçbir önlemin alınmadığını söyledi. Yolun ortasında eğimin fazla olduğunu ve bu durumun yoğun su birikintisi oluşmasında etkisi olduğunu aktaran Yılmaz, "Yolun ortasındaki eğimi bu kadar yüksek yapmanın anlamı var mı? Ben belediyeyi anlayamıyorum. Esnafın hali berbat. Bunun kışı da, yağmurları da var. Eğer 4-5 saat yağmur yağarsa burası tamamen felç. Aynı şey İki Eylül Ortaokulu'nun orada var. Yani hiçbir önlem alınmıyor" diye konuştu.

"Kendi emeklerimizle suyu temizledik"

Kovalarla dükkanının önündeki suyu tahliye eden Devran İnci, her sene bu sokağı su bastığını söyledi. Belediyeyi bu problem yüzünden aradıklarını, ancak yetkililerin telefonu yüzüne kapattıklarını iddia eden İnci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayramyeri Sokağı esnafıyım. Her sene karşılaştığımız bir durum. Her sene şikayet ediyoruz, dilekçe veriyoruz ve arıyoruz ama her seferinde telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Bu konuda bize yardımcı olmuyorlar. İşlerine geldiği gibi davranıyorlar. Ben bu durumdan esnaf olarak şikayetçiyim. Bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Kendi emeklerimizle birkaç esnaf arkadaşla suyu temizledik. İşimizi bırakıp kovalarla saatlerce su boşalttık.