Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
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Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı

Sokağa çıkma yasağını, sahilde yürüyüş yapma yasağını ve maske takma zorunluluğunu hiçe sayan 67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin, pazar günkü iznini beklemeden hafta için Kuruçeşme'de görüntülendi.

30.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:03

Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından virüsün yayılmasını önlemek için 65 yaş üstü vatandaşların ve 18 yaşın altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı. 65 yaş üstündekilerin Pazar günleri belirli saatlerde sokağa çıkmalarına izin verildi. Ancak pazar gününü beklemeyen 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi dışarı çıktı.

HİÇBİR KURALA UYMADI

Yasağı delerek soluğu dışarıda alan Sinan Çetin, Kuruçeşme sahilinde kameralara yakalandı. Sahilde yürüyüş yapılmasının yasak olmasına aldırış etmeyen Sinan Çetin, maske dahi takmadı. Şapka takan ünlü yönetmen, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı
Haber Yorumları (1)
AHMET: Bunlara aile boyu kanun işlemiyor sanırsam
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