Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı
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Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı

27.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:03
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı

İngiltere'de sokağa çıkma yasağının olduğu günde, çıplak bir şekilde sokakta yavaşça yürüyen adam görenleri şaşkına çevirdi. İnsanların bakışlarına aldırış etmeden yürüyen adam, şehir merkezinin yanından geçtikten sonra koşarak gözden kayboldu. İhbar üzerine araştırma yapan polis ekipleri, çıplak adamın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

İngiltere'nin Londra şehrinde sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü vatandaşlar, şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adamı gördüler. Bloomsbury Meydanı bahçelerine doğru yürüyen adam, insanların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden şehir müzesine doğru yürümeye devam etti. Durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı devriye çalışmalarına rağmen çıplak adamı bulamadı.

YIKANMAK İÇİN SOYUNMUŞ

Kimliği belirlenemeyen adam, kafası karışmış bir vatandaşın "Kıyafetin nerede?" sorusuna, "Sadece kendimi yıkamak için kıyafetlerimi çıkardım." dedi. Şehir müzesinin yanından geçtikten sonra koşmaya başlayan adam sırra kadem bastı.

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