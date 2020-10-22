Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

22.10.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:23
Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Her geçen gün artan koronavirüs vakaları sebebiyle vatandaşlar endişeli. 22 Ekim tarihinde 71 vefat eden kişi sayısı bu endişeyi arttırdı. Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Yaz ayına göre koronavirüs vakalarındaki artış kısıtlamalar getirecek mi? gibi sorulara sebep oldu. Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım.' dedi. Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.' ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1581 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, ağır hasta sayısı 1599, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

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