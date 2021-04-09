Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Anıt Park Meydanı'nda hakim olan sakinlik İstanbul caddesinde hakim olan sakinlik DÜZCE - Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

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Düzce Anıt Park Meydanı'nda hakim olan sakinlik

İstanbul caddesinde hakim olan sakinlik DÜZCE - Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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