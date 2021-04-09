Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce Anıt Park Meydanı'nda hakim olan sakinlik İstanbul caddesinde hakim olan sakinlik DÜZCE - Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.
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Düzce Anıt Park Meydanı'nda hakim olan sakinlik
İstanbul caddesinde hakim olan sakinlik DÜZCE - Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş