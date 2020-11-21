Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

21.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:36

İş yerini kapatan esnaf Caddelerdeki polis ekipleri ve bekçiler Tarihi Kent Meydanı ile cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik Paket servisine çıkanlar SİVAS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İş yerini kapatan esnaf

Caddelerdeki polis ekipleri ve bekçiler

Tarihi Kent Meydanı ile cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik

Paket servisine çıkanlar SİVAS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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