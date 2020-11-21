Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
21.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:36
İş yerini kapatan esnaf Caddelerdeki polis ekipleri ve bekçiler Tarihi Kent Meydanı ile cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik Paket servisine çıkanlar SİVAS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İş yerini kapatan esnaf
Caddelerdeki polis ekipleri ve bekçiler
Tarihi Kent Meydanı ile cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik
Paket servisine çıkanlar SİVAS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde