Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

İş yerini kapatan esnaf Caddelerdeki polis ekipleri ve bekçiler Tarihi Kent Meydanı ile cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik Paket servisine çıkanlar SİVAS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında saat 20.00'den itibaren yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.