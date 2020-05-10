Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polise yakalanınca aracını yakmaya çalıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve ekiplere yakalanınca ehliyetsiz kullandığı aracı yakmaya çalışan kişiye 10 bin lira ceza kesildi.