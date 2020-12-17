Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

17.12.2020 05:50 | Son Güncelleme: 17.12.2020 05:56

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı "Dur" ihtarına uymaya sürücü polisi tehdit etti, gazetecilere hakaret etti Ankara'nın Çankaya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü,...

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

"Dur" ihtarına uymaya sürücü polisi tehdit etti, gazetecilere hakaret etti

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü, yakalanınca "arabayı eşim kullanıyordu" yalanını uydurdu. Ekiplere mukavemet gösteren sürücü, polisleri tehdit ederken gazetecilere de hakaret etti.

Olay, saat 02.45 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Altay Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K., 06 BHM 462 plakalı otomobiliyle Kıbrıs Caddesi'nde ters yönden giderken Cebeci Polis Merkez Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Mehmet K., otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Altay Sokak'ta yakalanan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi.

Polise tehdit, basın mensuplarına hakaret

Kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerini "hepinizin evine geleceğim" diyerek tehdit eden alkollü sürücü, o anları görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti. Aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden Mehmet K., olay yerine daha sonradan çağırdığı kız arkadaşının otomobili kullandığı yalanını söyledi. Gözaltına alınarak karakola götürülen sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü araç kullandığı ve ehliyetinin de daha önce alkollü araç kullanmaktan polis tarafından el koyulduğu anlaşıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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