Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

22.11.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:22

Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

Kilis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

Demirışık Köyü'nde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, zeytin topladı. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçilerin, maske ve eldivenlerini takarak çalıştığı görüldü. Çiftçi Ökkeş Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Kaplan, "Devletimizin çiftçilere hak tanınması iyi oldu. Sabah erkenden çiftçi tarlaya gidip zeytinini topluyor." dedi. Çiftçi Cuma Kaplan da günün ilk ışıklarıyla tarlaya gittiklerini belirterek, kendilerini uygulamadan muaf tuttukları için yetkililere teşekkür etti. Zor şartlar altında üretime devam ettiklerini dile getiren Kaplan, bu süreçte çiftçiler için bir günün bile çok değerli olduğunu kaydetti.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi metrobüs ve yollarda yoğunluk oluştu
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste
Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Deniz Türüç Fatih Terim Sergio Perez Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Bursa Kasım Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 09:22:30. #1.14#
title