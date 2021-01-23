Sokağa çıkma kısıtlamasında tespit edip sabah gözaltına aldılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bu kişilerin evleri önünde takibe başlayan ekipler, şüphelilerin evlerine gelmesinin ardından, dün sabah 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişiyi yakalamak için dün sabah 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SAATİNDE EVLERİ İZLEDİLER21 Ocak 2021 günü sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, Diyarbakır Siber Polisi, aranması bulunan kişilerin evlerini gözetlemeye başladı. Şüphelilerden bazılarının evlerine girdiklerinin tespit edilmesinin ardından alınan mahkeme kararıyla Diyarbakır Siber polisi, dün sabah 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.4 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında kart kopyalama, bahis gibi suçlardan aranmaları olan şüphelilerden bazılarının 3 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol cezasıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı