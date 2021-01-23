Sokağa çıkma kısıtlamasında tespit edip sabah gözaltına aldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasında tespit edip sabah gözaltına aldılar

23.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:06
Sokağa çıkma kısıtlamasında tespit edip sabah gözaltına aldılar

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Önceki akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bu kişilerin evleri önünde takibe başlayan ekipler, şüphelilerin evlerine gelmesinin ardından, dün sabah 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişiyi yakalamak için dün sabah 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMA SAATİNDE EVLERİ İZLEDİLER21 Ocak 2021 günü sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, Diyarbakır Siber Polisi, aranması bulunan kişilerin evlerini gözetlemeye başladı. Şüphelilerden bazılarının evlerine girdiklerinin tespit edilmesinin ardından alınan mahkeme kararıyla Diyarbakır Siber polisi, dün sabah 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.4 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında kart kopyalama, bahis gibi suçlardan aranmaları olan şüphelilerden bazılarının 3 yıl ile 9 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol cezasıyla serbest bırakıldı.

görüntü geçiliyor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Stjepan Tomas İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Hakaret Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasında tespit edip sabah gözaltına aldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:10:52. #1.14#
title