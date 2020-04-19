Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
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Polis, Aydın, 3. Sayfa

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi

Aydın'da evde tartışan ve öfkeyle dışarıya çıkan genç çifte, sokağa çıkma yasağına uymadıkları için toplamda 6 bin 300 lira ceza kesildi. Çiftten birinin ise geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

19.04.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.04.2020 23:56
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi

Aydın'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen R.Ş. ile eşi evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

6 BİN 300 LİRA CEZA KESİLDİ

Tartışmadan sonra evden çıkan R.Ş. ve F.Ş. Atatürk Kent Meydanı'nda kavgaya tutuşunca bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekipleri çiftin yanına gidip kavgayı ayırdı. Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden çifte, 3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi

ÖFKE İLE KALKIP ZARARLA OTURDULAR

Adete öfke ile evden çıkıp zararla oturan çift, birbirlerinden şikayetçi olunca bölgeye çağrılan karakol ekipleri tarafından ekip arabası ile önce sağlık kontrolüne ardından da polis merkezine götürüldü. Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında en ilginç ceza, R.Ş.-F.Ş. çiftine kesilmiş oldu.

Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi

Kaynak: İHA

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